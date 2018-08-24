Пользователи соцсетей начали обсуждать электрокар концерна «Калашников»

Москва, , 07:35 — REGNUM Пользователи соцсетей дали оценку электрокару CV-1, который на выставке «Армия-2018» представил концерн «Калашников». Видеопрезентация модели была размещена 24 августа на сайте «Калашников Медиа».

https://twitter.com/obrazovach/status/1032701022593056768

В соцсетях новинку оценили и начали спорить о её перспективах. Некоторые назвали электрокар «Калашникова» конкурентом Tesla, другие отнеслись с сомнением к потенциалу модели и начали выкладывать в сеть шуточные арты на данную тему.

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Напомним, электрокар построен на базе всем знакомого автомобиля «ИЖ-Комби». Запас его хода составляет 350 км/ч при мощности силовой установки 299 л. с. (220 кВт). Отмечается, что автомобиль является площадкой для тестирования новых систем, в частности, такими системами являются модульное управление питанием, революционный инвертор и батарея емкостью 90 кВт*ч. Ранее на форуме «Армия-2018» российская компания уже показала электрифицированные транспортные средства: военные электромотоцикл и гибридный багги, а также гражданский электрокар UV-4.

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