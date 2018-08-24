Собянин предложил создать в Москве «народный каршеринг»

Москва, , 02:26 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин предложил организовать в столице «народный каршеринг», сообщает радио «Говорит Москва».

Предполагает, что в таком виде каршеринга москвичи смогут сдавать свои автомобили в аренду другим жителям и гостям города на определенное время и в определенном радиусе. По словам Собянина, необходимо создать единую платформу, при помощи которой пользователи смогут делиться своими автомобилями.

Столичный мэр считает, что эта мера поможет жителям города получать доход, если автомобиль стоит на парковке, пока владелец находится на работе.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты «Лаборатории Касперского» считают каршеринг потенциально опасной системой. По их словам, злоумышленники способны взломать приложения для каршеринга и таким способом использовать автомобиль за чужой счет, а то и вовсе угнать его.

Как отмечают специалисты, пока ни один разработчик приложений для каршеринга не смог в полной мере защитить свое детище от влияния вредоносных программ или злоумышленников.

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