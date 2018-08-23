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В США испытали новую тактическую ядерную авиабомбу B61-12. Видео

Техника

Ядерные авиабомбы этого типа смогут нести обычные истребители-бомбардировщики

Вашингтон, 23 августа 2018, 20:20 — REGNUM  Военные США опубликовали видеоматериал с испытаний новейшей ядерной авиационной бомбы B61−12. Испытания проводились в июле 2017 года и после подробного изучения их результатов были признаны успешными.

Видеоролик показывает испытания, в ходе которых B61−12 сбрасывалась с истребителя-бомбардировщика F-15 Strike Eagle на полигоне Tonopah в штате Невада.

Проект модернизации ядерных авиабомб направлен на расширение номенклатуры боевых самолетов, способных нести ядерное оружие. Напомним, в качестве носителей предыдущих типов ядерных боеприпасов использовались стратегические бомбардировщики. Массогабаритные характеристики авиабомбы B61−12 позволяют сделать носителями ядерного оружия почти все типы боевых самолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ядерные боеприпасы нового типа Вашингтон намерен разместить на своих военных базах в Европе и Турции.

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Военно-воздушные силы
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