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На Дальнем Востоке построят шесть кораблей с ракетами «Калибр»

Техника

Два судостроительных завода должны передать флоту шесть МРК «Каракурт» не позднее 2026 года

На Дальнем Востоке построят шесть кораблей с ракетами «Калибр»
Запуск крылатой ракеты «Калибр» с корабля ВМС России

Москва, 23 августа 2018, 19:54 — REGNUM  Российское министерство обороны заключило с двумя дальневосточными заводами контракт на строительство шести малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22 800 «Каракурт», сообщает 23 августа агентство ТАСС.

Два корабля поручено построить к 2023 году владивостокскому заводу «Восточная верфь». Еще четыре «Каракурта» до 2026 года должен передать военным морякам «Амурский судостроительный завод», расположенный в Комсомольске-на-Амуре.

Оба контракта были подписаны на международном форуме «Армия-2018», проходящем сейчас в Подмосковье.

Справка ИА REGNUM : МРК проекта 22 800 «Каракурт» — ракетно-артиллерийские корабли ближней морской зоны. Главным вооружением МРК являются крылатые ракеты «Калибр». Кроме того, корабли этого проекта оснащены артустановками и комплексами ПВО.

Сочетание такого серьезного вооружения с малыми габаритами и низкой радиолокационной заметностью делают МРК «Каракурт» крайне опасным противником, которого трудно обнаружить до того, как он нанесет удар.

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Международный военно-технический форум «Армия-2018»
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