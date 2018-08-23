СМИ: Российский тяжелый ударный беспилотник полетит осенью этого года

Москва, , 18:09 — REGNUM Первый полет российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник» состоится в сентябре 2018 года, сообщает 23 августа агентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

По информации агентства, речь идет о коротких отрывах от взлетно-посадочной полосы для проверки электронных систем управления аппарата. Источник утверждает, что «Охотник» уже выполнял руление по аэродрому.

К полноценным полетам БПЛА «Охотник» планируется приступить в 2019 году.

Кроме того, источник сообщил агентству, что в части искусственного интеллекта БПЛА «Охотник» может стать прототипом истребителя 6-го поколения.

Как сообщало ИА REGNUM, российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник» имеет взлетный вес 20 тонн и должен развивать скорость порядка 1000 км/час. Аппарат выполнен по схеме «летающее крыло» и не имеет хвостового оперения.

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