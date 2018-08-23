Первые «Арматы» УВЗ поставит российской армии уже в текущем году

Москва, , 16:46 — REGNUM «Уралвагонзавод» до конца 2018 года передаст российским военным первые девять танков Т-14 «Армата», сообщает 23 августа пресс-служба корпорации «Уралвагонзавод».

Сообщается, что эти машины станут первыми из партии в 132 танка и БМП на платформе «Армата», заказанной Министерством обороны РФ. Контракт на поставку 132 единиц этой боевой техники должен быть выполнен до конца 2021 года.

«132 единицы танков Т-14 и боевых машин пехоты Т-15 на базе платформы «Армата» будут поставлены до конца 2021 года, первые 9 машин поступят в российскую армию уже в этом году», — указано в сообщении пресс-службы.

Стоит отметить, что корпорация пока не уточняет количество БМП Т-15, поставка которых упомянута в данном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра обороны Алексей Криворучко опроверг слухи об отказе российского военного ведомства от закупок боевых машин семейства «Армата», подчеркнув, что их серийные поставки «будут продолжаться в рамках новых государственных контрактов как в текущем программном периоде, так и в перспективном».

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