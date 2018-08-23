Минобороны России заинтересовалось новой версией БМП Т-15

Москва, , 15:47 — REGNUM На форуме «Армия-2018» корпорация «Уралвагонзавод» (входит в ГК «Ростех») представила свою новинку — тяжелую боевую машину пехоты Т-15 с боевым необитаемым модулем «Кинжал».

Машина разработана на основе перспективной платформы «Армата». Автоматический боевой модуль включает в себя 57-мм автоматическую пушку, сверхзвуковые противотанковые ракеты «Атака», пулемет калибра 7,62-мм. Вооружение позволяет эффективно поражать не только наземные, но и воздушные цели.

Пушка калибра 57 мм может вести огонь на расстояние более 14 километров. Автоматическая пушка имеет в распоряжении боеприпасы различного типа: для уничтожения живой силы противника, бронеобъектов и летательных аппаратов.

Уровень бронирования у БМП Т-15 танковый. Она имеет активную защиту «Афганит». Всё это позволяет ей участвовать в бою в одних боевых порядках с основными боевыми танками Т-14 «Армата».

Т-15 с модулем «Кинжал» создавалась в инициативном порядке тремя предприятиями: Уралвагонзаводом, ЦНИИ «Буревестник» и Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения, которые объединились в интегрированную структуру.

Новая БМП вызвала большой интерес у Министерства обороны РФ, в частности у министра обороны Сергея Шойгу.

Следует отметить, что новейшие российские разработки бронетанковой техники не имеют аналогов в мире. Основной боевой танк Т-14 «Армата», тяжелая БМП Т-15, БМПТ «Терминатор» — именно на этой российской боевой технике будут отрабатываться концепции сухопутной войны будущего.