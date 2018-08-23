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«Калашников» представил прототип суперэлектрокара на базе ИЖ «Комби»

Техника

На базе кузова ИЖ-21252 «Комби»

Москва, 23 августа 2018, 15:16 — REGNUM  Российский концерн «Калашников» тестирует собственную технологию электрического суперкара, сообщается 23 августа на сайте компании.

Отмечается, что концерн представил электрический концепт-кар CV-1 на международном форуме «Армия-2018», в основе которого несколько оригинальных систем, в том числе быстродействующая система модульного управления элементами питания.

«Представленный концепт, построенный на базе кузова ИЖ-21 252 «Комби», является стендом тестирования разрабатываемых сложных систем», — говорится в сообщении.

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Батарея электрического суперкара запитывает революционный инвертор массой 50 кг, которая позволяет развивать мощности до 1,2 МВт, емкость батареи — 90 кВТ/ч.

Напомним, Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит с 21 по 26 августа. Традиционно главной площадкой форума стал Конгрессно-выставочный центр «Патриот», а также аэродром «Кубинка», полигон «Алабино» и озеро Комсомольское.

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Международный военно-технический форум «Армия-2018»
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