Индонезия хочет заказать у РФ самоходные пушки «Спрут-СДМ1»

Кубинка, Московская область, , 14:14 — REGNUM Россия поставит в Индонезию самоходные противотанковые пушки «Спрут-СДМ1». Соответствующий контракт с властями этой страны уже в ближайшее время заключит «Рособоронэкспорт». Об этом в эфире телеканала «Звезда» сообщил исполнительный директор «Курганмашзавода» Пётр Тюков.

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Он отметил, что несколько образцов этого оружия, которые обладают высоким экспортным потенциалом, были представлены на международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Ранее интерес к «Спрут-СДМ1» проявил ряд стран Юго-Восточной Азии.

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Напомним, самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1» планируется на замену прежней СПТП модификации 2С25, стоящей на вооружении ВДВ более десяти лет. Наиболее заметным внешним отличием от базового «Спрута-СД» станет применение новой ходовой части. После обновления самоходка получит по семь опорных катков малого диаметра с индивидуальной торсионной подвеской и гидроамортизаторами на каждом борту. Истребитель танков оснащён 125-мм орудием, с которым спарен 7,62-мм пулемёт.

«Спрут-СДМ1» предназначена для борьбы с танками и другой бронетехникой, а также живой силой противника в составе подразделений ВДВ или морской пехоты.