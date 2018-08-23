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«Ростех» сообщил о создании новых двигателей для Ту-95МС

Техника

Стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160 являются воздушным компонентом российских сил ядерного сдерживания

«Ростех» сообщил о создании новых двигателей для Ту-95МС
Двигатель Ту-95МС

Москва, 23 августа 2018, 13:22 — REGNUM  Новую модификацию турбовинтового двигателя НК-12 для стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС создают в Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

"Благодаря модернизированной силовой установке самолет (Ту-95МС)… существенно усилил летно-технические характеристики, в том числе увеличил дальность полета», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160 являются воздушным компонентом российских сил ядерного сдерживания.

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Авиастроение
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