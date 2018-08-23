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Серийные поставки «Пищалей» в силовые структуры РФ начнутся в 2019 году

Техника

Радиоэлектронное ружье способно обнаружить беспилотник и подавить его навигацию и связь

Серийные поставки «Пищалей» в силовые структуры РФ начнутся в 2019 году
Иллюстрация: Acc.af.mil
Беспилотник «на мушке»

Кубинка, Московская область, 23 августа 2018, 11:16 — REGNUM  В начале 2019 года российских силовиков начнут вооружать радиоэлектронными ружьями «Пищаль», которые предназначены для борьбы с беспилотниками. Об этом 23 августа сообщил представитель концерна «Автоматика» на форуме «Армия-2018».

В настоящее время к масштабному производству «Пищалей» готовятся на Калужском электромеханическом заводе. В реальных боевых условиях радиоэлектронные ружья уже испытали, они показали отличные результаты.

«За время испытаний в июле было успешно отражено более 20 налетов беспилотников», — сказал представитель входящего в «Ростех» концерна РИА Новости.

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Радиоэлектронное ружье «Пищаль» весит 3 кг. Оно способно обнаружить цель и подавить ее навигацию и связь на всех частотах.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель концерна «Автоматика» рассказал об аппаратуре, которая обеспечивает работу прямой линии Вашингтон-Москва в резиденции главы США. Разработанный концерном комплекс шифрованной связи протестировали и рекомендовали к применению американские специалисты.

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Международный военно-технический форум «Армия-2018»
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