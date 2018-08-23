В России работают над новым поколением противотанковых ракет

Кубинка, Московская область, , 08:37 — REGNUM Отечественные специалисты работают над созданием новых ракет, позволяющих уничтожать танки и другую бронетехнику. Об этом 23 августа сообщили представители холдинга «Высокоточные комплексы» на военно-техническом форуме «Армия-2018» в Подмосковье.

Подробности проекта и названия работ пока не раскрываются. Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» был разработан противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет», ракета которого способна поражать бронетехнику на расстоянии до 10 км. При этом снаряд пробивает более 1 м однородной брони.

«На предприятиях холдингах ведутся проработки противотанковых ракетных комплексов следующего поколения», — сказали в компании ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа в Абхазии в рамках двусторонних тактических учений применялись новые российские комплексы радиоэлектронной борьбы «Ртуть-БМ». Разработанный концерном «Радиоэлектронные технологии» комплекс способен, к примеру, заставить лететь по неуправляемой траектории ракету американского ПТРК «Джавелин».

Читайте также: Комплекс «Ртуть-БМ» отключает «мозги» и у американского «Джавелина»