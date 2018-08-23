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«Листва» дистанционного разминирования пойдет в серийное производство

Техника

Машина выявляет, нейтрализует или подрывает взрывные устройства на расстоянии до 100 метров

Москва, 23 августа 2018, 00:00 — REGNUM  Входящий в корпорацию «Ростех» холдинг «Росэлектроника» готовится к началу серийного производства машин дистанционного разминирования (МДР) «Листва», сообщает 22 августа РИА Новости со ссылкой на представителя ГК «Ростех».

МДР «Листва» оснащена электромагнитными и индукционными средствами обнаружения, нейтрализации и ликвидации взрывных устройств на дальности до 100 метров.

Излучатели машины дистанционно нейтрализуют электронику взрывного устройства или провоцируют его подрыв на безопасном расстоянии. При обнаружении мин с механическими взрывателями сапёры из состава экипажа машины обезвреживают х традиционным способом.

МДР «Листва» недавно прошла госиспытания и может применяться для инженерного обеспечения войск, гуманитарных конвоев в зонах вооруженных конфликтов. Кроме того, машина дистанционного разминирования показала свою эффективность на противодиверсионных учениях ракетных соединений стратегического назначения.

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Военно-промышленный комплекс
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