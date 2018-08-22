«Листва» дистанционного разминирования пойдет в серийное производство

Москва, , 23:52 — REGNUM Входящий в корпорацию «Ростех» холдинг «Росэлектроника» готовится к началу серийного производства машин дистанционного разминирования (МДР) «Листва», сообщает 22 августа РИА Новости со ссылкой на представителя ГК «Ростех».

МДР «Листва» оснащена электромагнитными и индукционными средствами обнаружения, нейтрализации и ликвидации взрывных устройств на дальности до 100 метров.

Излучатели машины дистанционно нейтрализуют электронику взрывного устройства или провоцируют его подрыв на безопасном расстоянии. При обнаружении мин с механическими взрывателями сапёры из состава экипажа машины обезвреживают х традиционным способом.

МДР «Листва» недавно прошла госиспытания и может применяться для инженерного обеспечения войск, гуманитарных конвоев в зонах вооруженных конфликтов. Кроме того, машина дистанционного разминирования показала свою эффективность на противодиверсионных учениях ракетных соединений стратегического назначения.