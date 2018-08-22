Тульские разработки — на форуме «Армия-2018»

Тула, , 23:49 — REGNUM

Международный военно-технический форум «Армия-2018» открылся в подмосковном конгрессно-выставочном центре (КВЦ) «Патриот». В показах примут участие более 1500 российских предприятий и организаций, которые продемонстрируют свыше 20 тысяч экспонатов из линейки своей лучшей иновейшей продукции. С первого года работы военного форума оборонно-промышленные предприятия Тульской области участвовали в этом событии, сейчас форум открылся в четвертый раз.

В составе тульской делегации — первый заместитель губернатора — председатель регионального правительства Юрий Андрианов, министр промышленности и топливно-энергетического комплекса региона Дмитрий Ломовцев, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«У нашей продукции отличные тактико-технические характеристики, и это залог ее успешной реализации. Многие из изделий тульских оборонщиков уже доказали свою эффективность. Они завоевали авторитет и прочные позиции на российском и международном рынках вооружения и военной техники. Рассчитываю, что форум позволит нашим предприятиям достойно представить свои изделия, наладить контакты с новыми заказчиками», — отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

По словам главы региона, 20% потребностей ОПК РФ «закрывают» именно тульские предприятия. Значительная часть предприятий области за последние годы получила внушительные заказы на выпуск военной продукции по долгосрочным 5−10 летним контрактам, поэтому неудивительно, что их продукция широко представлена на форуме «Армия-2018». Новинки вооружения и техники, созданные знаменитыми тульскими конструкторами, ежегодно вызывают большой интерес и у зарубежных делегаций. Среди наиболее известных предприятий ОПК свои экспозиции представят: «НПО «Стрела», АО «Конструкторское бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова» (КБП), НПО «Сплав», АК «Туламашзавод», ЦКИБ спортивно-охотничьего оружия, ПАО «Октава», Тульский филиал «БТК-Групп» и Тульское производственное подразделение НПО «Базальт».

«Панцирь» успешно стоит за «своих»

Возможности зенитного ракетно-пушечного комплекса ЗРПК регулярно используются в боевых действиях в Сирии: неоднократно комплекс отражал атаки боевиков на российскую базу Хмеймим, совершаемые с помощью беспилотников.

В апреле «Панцири» успешно отразили атаку на военные объекты правительственных сил Сирии, которую предприняли вооруженные силы США, Великобритании и Франции. Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков тогда сообщил, что ЗРПК показал почти 100% эффективность: из 25 выпущенных ракет «Панцирь» поразил 23 цели.

Опыт применения ЗРПК в военной операции в Сирийской Арабской Республике был заложен в основу проекта модификации комплекса. Планируется, что опытно-конструкторские работы будут завершены в 2019 году, сейчас «Панцирь-СМ» проходит обкатку в Алжире. По замыслу конструкторов, новая версия «Панциря» будет способна сбивать цели на расстоянии до 20−40 километров.

Кроме этого, тульские конструкторы разработали морскую и арктическую версию комплекса. В частности, «Панцирь-М» можно будет устанавливать на малые ракетные корабли проекта 22 800 «Каракурт».

"Панцирь-М», как и его сухопутная версия, разработан Конструкторским бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова. Комплекс способен одновременно поразить до четырех целей, летящих со скоростью один километр в секунду, время реакции — 3−5 секунд. Дальность стрельбы — до 20 километров, высота — от 2 метров до 15 километров.

Мощный «Торнадо» после «Смерча»

Среди постоянных экспонатов на «Армии-2018» будут представленные реактивные системы залпового огня, разработанные конструкторами тульского научно-производственного объединения «Сплав». Гости форума смогут увидеть «Грады», «Смерчи» и «Торнадо-Г». Последний комплекс примет участие в динамическом показе, в котором запланировано продемонстрировать 32 образца вооружения и военной техники Сухопутных войск.

Кроме этого, на стенде НПО «Сплав» будут впервые показаны многофункциональные снаряды для реактивной системы «Торнадо-Г». Одним из них является 122-мм неуправляемый реактивный снаряд с отделяемой осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности (индекс 9М539). Он предназначен для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники, командных пунктов и других целей. Реактивный снаряд позволяет эффективно поражать цели за складками местности (обратные склоны, ущелья и др.) и в горах.

Дальность стрельбы — от 5 до 20 километров. Температурный диапазон боевого применения составляет от — 50 °C до +50°С. Эффективность поражения данным реактивным снарядом в среднем в 6 раз выше, чем у аналогичного снаряда системы «Град».

Также посетители смогут увидеть в действии самоходную гаубицу «Мста-СМ» и противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С». «Мста» способна применять в том числе снаряды «Краснополь», также разработанные тульским конструкторским бюро. Высокоточный боеприпас поражает цель с вероятность не менее 95%. Калибр снаряда составляет 152 и 155 мм.

Министерство обороны отмечает, что «Краснополь» — высокоточный козырь артиллерии. Этот снаряд использовали во время ликвидации диверсионной группы террористов в Сирии. База боевиков располагалась рядом с западной границей провинции Идлиб. Сначала наблюдение велось с помощью беспилотных летательных аппаратов. По прибытии террористов на объект всю диверсионную группу накрыли «Краснополем».

НПО «Сплав» (холдинговая группа Техмаш госкорпорации «Ростех»), начиная с конца 1950-х годов, создаются новые поколения РСЗО, в том числе те самые «Грады», а также «Ураганы» и «Смерчи». Опыт, накопленный при создании РСЗО для сухопутных войск, позволил разработать принципиально новые системы и для Военно-Морского Флота. Это установки «Дамба», «Огонь», а также не имеющие мировых аналогов системы «Удав» (для поражения торпед) и РПК-8 (для борьбы с подводными лодками). В общей сложности на предприятии было разработано 48 реактивных снарядов различного назначения.

Попадания «Стрелы»

Не обойдется на форуме в этом году без средств радиоэлектронной борьбы и зенитных ракетно-пушечных комплексов. Так, концерн «Алмаз-Антей» представит разработки одного из 21 дочерних сообществ — тульского ОПК НПО «Стрела».

Ранее гендиректор холдинга по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалин заявлял, что участие в выставке направлено на укрепление имиджа как основного российского разработчика и производителя эксклюзивной оборонной продукции, обеспечивающего полный жизненный цикл изделий. Поэтому в этом году у корпорации будет организован собственный демонстрационно-выставочный центр. Экспозиция предусматривает зонирование по основным видам продукции и направлениям деятельности холдинга. Отдельно будут представлены и радиолокационные станции, в том числе разработки тульской НПО «Стрела» — «Зоопарк-1М» и портативная «Фара-ВР».

В рамках выставочной программы будут представлены разработанные тульским КБП зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска-М1» и зенитная самоходная установка «Шилка-М4». ЗПРК и ЗСУ оснащены вычислителями и радиолокационными станциями, созданными на предприятиях концерна «Алмаз-Антей». Посетители форума смогут увидеть стрельбу из этого вооружения в реальном времени.

Ужасающий «Корнет»

Еще одной точкой притяжения станет противотанковый ракетный комплекс разработки тульского КБП «Корнет», им оснащают бронеавтомобиль «Тигр». Этот комплекс вызывал большой интерес у множества делегаций на форумеи год назад.

В прошлом году ПТРК был модифицирован, в результате чего стал дальнобойным. В «Корнете-Д1» используется прицельная оптико-электронная система с телетепловизионным прицелом с телевизионными камерами высокого разрешения и тепловизором третьего поколения, встроенным лазерным дальномером и лазерным каналом наведения ракет, а также автоматом сопровождения целей с приводами наведения. Все это исключает «ослепление» или поражение ракеты средствами активной и пассивной защиты бронетехники.

Обновленный «Корнет» благодаря лазерному лучу может поражать скоростные воздушные цели 250 метров в секунду на дистанции до десяти километров.

Напомним, американский журнал NationalInterest назвал ракеты комплекса «Корнет» одним из «самых мощных и точных бронебойных» снарядов.

Точность без шума для спецназа

Среди автоматных комплексов тульские разработчики КБП смогут представить еще новинку бесшумную винтовку.

Оружие разработано на базе МЦ-116М и имеет калибр 12,7 мм. Ранее сообщалось, что КБП представит несколько модификаций винтовки под патроны разного калибра.

Планируется, что новая бесшумная винтовка будет использоваться сотрудниками спецподразделений в городских условиях. Также разработчики отмечают, что от ее выстрела на расстоянии до трехсот метров не сможет защитить даже бронежилет высокого класса. Сохранение поражающей силы и компенсация невысокой скорости возможно благодаря большому весу пули.

МЦ-116М — российская магазинная снайперская винтовка, созданная на базе спортивной винтовки МЦ-116. Вес без патронов и прицела — 6,5 кг. Максимальная дальность стрельбы — до 800 метров.

Еще один экспонат — ШАК-12 (штурмовой автоматный комплекс), разработанный в «Центральном конструкторском исследовательском бюро спортивного и охотничьего оружия», филиала тульского АО КБП, будет представлен на стенде предприятия. По словам ведущего конструктора центрального конструкторского исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия Андрея Савенкова, ШАК-12 был разработан по заказу спецслужб для проведения специальных операций. Комплекс включает в себя автомат и три специальных патрона для выполнения специальных задач, кроме этого он имеет тактический глушитель. Калибр ШАК — 12,7 мм.

Ранее ШАК-12 выставлялся на военном форуме в Индии, однако тогда с ним ознакомились только иностранные делегации. В России он будет продемонстрирована впервые.

Октава — для экстренных ситуаций

Помимо боевых разработок в этом году на форуме будет представлена скрытоносимая ларингофонная гарнитура ТЛГ-1, разработанная тульской «Октавой», входящей в госкорпорацию «Ростех».

В пресс-службе предприятия отмечают, что гарнитура может использоваться как на касках, шлемах, защитных костюмах или масках. Благодаря специальным технологиям ТЛГ-1 обеспечивает высокую речевую разборчивость и способно работать в любую погоду и в температуру в диапазоне от — 50 до +50 градусов.

«ПАО «Октава» разрабатывает, изготавливает и поставляет более 50 видов изделий для всех родов войск — микрофоны, телефоны, авиационные гарнитуры, гарнитуры для наземных служб, ларингофоны, речевые пульты. Продукцию «Октавы» используют десантники и бойцы спецназа, снайперы, саперы и пограничники, МЧС и спецслужбы. Наши конструкторы разрабатывают как готовые изделия, так и комплектующие к ним. Так, в состав представленной на форуме гарнитуры ТЛГ-1 входит еще одна новая разработка предприятия — ларингофон ЛМ-1», — цитирует руководителя конструкторского бюро, дизайн-директора ПАО «Октава» Владимира Шипилова пресс-служба «Ростех».

Тульская область была и остается мощным обороно-промышленным регионом, однако сейчас благодаря полученным долгосрочным оборонзаказам многие предприятия смогут выйти на новый уровень.