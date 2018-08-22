В Турции испытывают новую самоходную гаубицу Yavuz. Видео

Анкара, , 21:55 — REGNUM Министерство обороны Турции проводит полигонные испытания самоходной гаубицы Yavuz, сообщает 22 августа портал Warspot.

Турецкая САУ разработана компанией Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK). На данный момент проводятся испытательные стрельбы этой самоходной артиллерийской установки.

Специалисты не могут не отметить поразительное сходство САУ Yavuz с французской самоходной артиллерийской установкой CAESAR. Разница заключается лишь в количестве снарядов в боекомплекте гаубицы. Yavuz возит с собой 18 снарядов 155-мм калибра, тогда как её французский аналог имеет в боекомплекте 36 таких снарядов.

САУ Yavuz — полуавтоматическая 155-мм гаубица, установленная на трехосный грузовик-внедорожник с колёсной формулой 6×6 и бронированной кабиной. По информации разработчика, турецкая самоходная гаубица с экипажем из пяти человек может вести огонь как стандартными 155-мм снарядами НАТО, так и активно-реактивными боеприпасами. В последнем случае САУ Yavuz способна поражать цели, удаленные от нее на 40 км.

Читайте ранее в этом сюжете: Армия США хочет сократить водителей за счет беспилотных грузовиков. Видео