Среда, 22 Августа 2018 года
21:13:01 МСК

Армия США хочет сократить водителей за счет беспилотных грузовиков. Видео

Техника

Пентагон заказал первые 70 грузовиков, способных автономно двигаться за ведущим автомобилем

Армия США хочет сократить водителей за счет беспилотных грузовиков. Видео
Иллюстрация: Oshkoshdefense.com
Гузовик-контенеровоз Oshkosh

Вашингтон, 22 августа 2018, 20:32 — REGNUM  В рамках планов сокращения личного состава Пентагон намерен уменьшить количество водителей военных грузовиков за счет закупки беспилотных автомобилей, сообщает 22 августа портал breakingdefense.com.

По планам Пентагона, в 2020 году в армию должны поступить первые 70 грузовиков-контейнеровозов Oshkosh M1075 PLS, способных автогомно следовать за ведущим автомобилем, управляемым человеком. Контракт заключен с компаниями Oshkosh и Robotic Research.

Испытания грузовых беспилотников в армейских подразделениях снабжения должны начаться в 2019 году.

Развитие этой программы предполагает создание техники для «беспилотных конвоев», способных передвигаться в условиях «горячих точек» под прикрытием конвоя. В случае успеха разработчики намерены создать беспилотные машины с роботизированным вооружением.

Читайте ранее в этом сюжете: Самара. Состоялась встреча главы города Георгия Лиманского с ветеранами Великой Отечественной войны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить