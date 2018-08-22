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Mercedes назвал рублёвые цены самого мощного пикапа Х-Class

Техника

Заявки на приобретение автомобиля компания начнёт принимать в сентябре 2018 года

Mercedes назвал рублёвые цены самого мощного пикапа Х-Class
Alexander Migl
Mercedes-Benz X 350 d 4Matic

Москва, 22 августа 2018, 15:40 — REGNUM  Mercedes-Benz назвал рублёвые цены на флагманскую версию пикапа Х-Class X 350 d 4Matic, автомобиль с 3-литровым дизельным двигателем V6 мощностью 258 л. с. можно будет приобрести за 3 млн 875 тыс. рублей. Об этом 22 августа сообщил портал «Автовести».

Значение показателя крутящего момента этого мотора равно 550 Нм. До 100 км/ч такой Х-Class будет разгоняться за 7,5 сек. В смешанном цикле двигатель будет потреблять около 9 л топлива. Автомобиль оборудован системой постоянного полного привода. Принимать заявки на версии Progressive и Power компания начнёт в сентябре 2018 года, а в салонах дилеров автомобили появятся уже в ноябре 2018-го.

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Напомним, в июле 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что польское ателье Carlex Design выпустило люксовую версию Х-Class, выполненную в стиле автомобилей Maybach.

Читайте ранее в этом сюжете: Польское ателье выпустило люкс-версию пикапа Mercedes-Benz X-Class

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