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Новое противолодочное оружие будет эффективнее и дешевле?

Техника

В Сирии российские ВКС наглядно продемонстрировали эффективное поражение целей без применения высокоточных дорогостоящих боеприпасов

Новое противолодочное оружие будет эффективнее и дешевле?
Иллюстрация: Mil.ru
Су-24М с СВП-24 «Гефест»

Москва, 22 августа 2018, 15:29 — REGNUM  Заявление руководства концерна «Техмаш» о разработке противолодочного оружия, превосходящего недавно представленную бомбу «Загон-2Э», пока прокомментировать сложно из-за отсутствия открытой информации по этому вопросу, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Ранее гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что российские конструкторы в настоящее время занимаются разработкой новейших систем противолодочного оружия.

Известно лишь то, что повышенная эффективность нового боеприпаса будет сопровождаться резким снижением его стоимости. Каким путем и за счет каких технических решений это будет достигнуто — разработчики пока не сообщают.

Сейчас можно говорить лишь о том, что это в принципе возможно. Напомним, в Сирии российские ВКС наглядно продемонстрировали эффективное поражение целей без применения высокоточных дорогостоящих боеприпасов.

Старые свободнопадающие авиабомбы различного калибра применялись в сочетании с прицельно-навигационным комплексом СВП-24 «Гефест» и поражали цели в несколько раз точнее.

Не исключено, что новые противолодочные боеприпасы разрабатываются с учетом именно этой схемы, что и позволяет достичь их меньшей стоимости.

Об упомянутой в этом контексте корректируемой авиационной бомбе «Загон-2Э» уже сейчас хорошо известно, что она способна поражать подводные лодки на глубине до 600 метров, а обнаружить такую цель самостоятельно и пойти к ней бомба может с высоты 450 метров.

Поскольку «Загон-2Э» сближается с целью бесшумно за счет скорости, набранной при падении, а не за счет подводного движителя, экипаж атакованной субмарины не может вовремя среагировать на эту атаку.

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Военно-промышленный комплекс
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