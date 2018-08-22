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Xiaomi представила флагманский смартфон Poco F1

Техника

Гаджет получил систему Snapdragon 845

Нью-Дели, 22 августа 2018, 14:54 — REGNUM  Китайская компания Xiaomi презентовала первый смартфон под брендом Poco — модель F1 стоимостью от $300 (около 20 тыс. рублей), сообщается на сайте компании.

Так, гаджет получил систему Snapdragon 845, 6,18-дюймовый IPS-экран с разрешением FHD+, двойную основную камеру на 12 Мп и 20 МП фронтальную.

Новинка также поддерживает функцию распознавания лиц и имеет дактилоскопический датчик. Емкость аккумулятора — 4000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки. В Индии смартфон поступит в продажу 29 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мадриде состоялась презентация недорогих безрамочных смартфонов Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite.

Читайте подробнее: Mi A2 и Mi A2 Lite: Xiaomi официально представила новинки

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Телекоммуникации
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