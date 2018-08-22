Московские испытатели рассказали о своем вкладе в создание вертолета Ансат

Москва, , 14:43 — REGNUM Работы по созданию российского вертолета «Ансат» двадцать лет назад сопровождалась комплексными испытаниями в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) имени профессора Н.Е. Жуковского, сообщает 22 августа пресс-служба института.

Винтокрылая машина прошла серию аэродинамических и прочностных исследований на экспериментальных установках института. Так, по результатам испытаний в вертикальной аэродинамической трубе ЦАГИ были изменены конструктивные особенности машины. Также конструкторы детально обосновали аэродинамическую компоновку и получили сведения, которые позволили математически смоделировать динамику движения вертолета.

Не менее важный вклад в создание машины был сделан во время испытания натурного рулевого винта в большой дозвуковой аэродинамической трубе. Благодаря ему исследователи определили аэродинамические и прочностные характеристики рулевого винта в широком диапазоне режимов полета.

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Отмечается, что совместная работа специалистов ЦАГИ и Казанского вертолетного завода по доводке корпуса позволила достичь заявленных летно-технических характеристик. В результате «Ансат» показал увеличение максимальной скорости полета, уменьшение расхода топлива и улучшение характеристики путевой устойчивости машины.

«Ансат» — легкий многоцелевой вертолет, который выпускается на Казанском вертолетном заводе в нескольких модификациях: транспортной, пассажирской, аварийно-спасательной, учебно-тренировочной. По своим параметрам он имеет ряд конкурентных преимуществ перед аналогами.

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