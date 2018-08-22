В состав Черноморского флота России вошел новый буксир

Севастополь, , 14:25 — REGNUM В состав отряда судов обеспечения Черноморского флота в Севастополе вошел новый рейдовый буксир БУК-2190. Об этом сообщает 22 августа пресс-служба флота.

Отмечается, что торжественные мероприятия, посвященные поднятию Андреевского флага и включению в состав Черноморского флота России нового судна, состоялись в Севастополе.

Также сообщается, что построенный на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» буксир предназначен не только для выполнения буксировочных и кантовочных операций, но и для тушения пожаров и других задач.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа было объявлено о том, что новый российский фрегат проекта 11 356 «Адмирал Макаров» совершает межфлотский переход из Балтийского моря в Севастополь, где корабль войдет в состав Черноморского флота.

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