Российское маскирующее покрытие повторяет окружающую среду

Кубинка, Московская область, , 14:13 — REGNUM Самой интересной особенностью ящерицы хамелеона является ее способность изменять окраску и узор кожи. На этом принципе построено и новое российское маскирующее покрытие для экипировки военнослужащих и боевой техники.

На форуме «Армия-2018» ГК «Ростех» выставил солдатский шлем с покрытием типа хамелеон. Прототип шлема покрыт специальным электроуправляемым материалом. Данный материал меняет цвет в зависимости от окружаемой среды и маскируемой поверхности. Разработчики в будущем планируют научить материал подстраиваться под сложные графические изображения, например, создавать имитацию шевеления листвы при порывах ветра.

Разработкой данной инновационной системы занимаются АО «ЦНИТИ «Техномаш» холдинга «Росэлектроника». Работы ведутся на основании задания Министерства обороны РФ.

Маскирующее покрытие легко наносится на основу, что облегчает его ремонт в поле. Расход энергии в режиме адаптации незначительный, сопоставим с расходом энергосберегающей лампы. На квадратный метр маскируемого объекта необходимо несколько сотен граммов материала. Может наноситься как на одежду и оружие, так и на боевую технику.

Применение данной технологии повышает выживаемость живой силы и боевой техники в современном бою.

Эта уникальная разработка применима и в гражданской жизни: для создания одежды, меняющей цвет и рисунок по желанию ее владельца.