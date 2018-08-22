Аналитики назвали самый популярный в России автомобиль Nissan

Москва, , 14:10 — REGNUM Самой популярной в России моделью Nissan в июле 2018 года был кроссовер Qashqai, к такому выводу пришли аналитики компании «Автостат-инфо» по итогам анализа российских продаж японской марки. Информация была опубликована 22 августа на сайте издания.

За обозначенный период обладателями этого автомобиля Nissan стали 1309 российских покупателей. Отмечается, что продажи модели уменьшились на 11,8%. На втором месте внутреннего модельного рейтинга Nissan разместился другой кроссовер — X-Trail (1277 ед, падение продаж — 13,2%). Замыкает топ-3 модель Almera (1011 ед., падение — 33%).

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых популярных в России японских автомобилей. Кроссоверы Nissan X-Trail и Qashqai заняли в нём четвёртое и пятое места, модели Terrano и Almera оказались на девятой и десятой позициях.

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