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«АвтоВАЗ» представил LADA Vesta Sport «энергичной снаружи и внутри»

Техника

Дизайн кузова и интерьера выполнен с использованием элементов красного цвета

«АвтоВАЗ» представил LADA Vesta Sport «энергичной снаружи и внутри»
Christo
Lada Vesta на выставке Hungexpo

Тольятти, Самарская область, 22 августа 2018, 13:03 — REGNUM  Спортивный флагман семейства LADA Vesta обладает мощным темпераментом и яркими элементами кузова, которые в совокупности делают машину «энергичной снаружи и внутри», так представили автомобиль на официальном сайте производителя.

В новом автомобиле элементы красного цвета подчеркивают его спортивный стиль: во внешнем дизайне нашла отражение «красная лента», в то время как в стилистике внутрисалонного пространства яркий цвет помогает сделать акцент на органах управления.

«Яркий и спортивный дизайн LADA Vesta Sport представляет собой своеобразную энергетическую оболочку, вобравшую в себя одновременно страсть и адреналин, переданные через мощный темперамент автомобиля», — говорится в сообщении.

Передние кресла машины с боковой поддержкой выполнены с красными вставками из материала типа алькантара, при этом на них присутствует элемент «ИКС-графики». Вставки соседствуют с орнаментом «под карбон» на экокоже с красной контрастной отстрочкой. Отмечается, что элементы и их дизайн подобраны таким образом, чтобы добавить интерьеру контрастности и неповторимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «АвтоВАЗ» покажет новую модель машины на предстоящем автосалоне в Москве, который пройдёт в период с 29 августа по 9 сентября 2018 года.

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