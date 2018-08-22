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Фото: Opel показал экспериментальный концепт-кар GT X

Техника

Автомобиль будет представлять собой электрический кроссовер, оборудованный автопилотом третьего уровня

Москва, 22 августа 2018, 12:35 — REGNUM  Opel выложил в сеть фото экспериментального автомобиля следующего поколения, автолюбители могут оценить внешний вид концепт-кроссовера GT X. Изображения 22 августа были опубликованы на Twitter-странице портала NetCarShow.

https://twitter.com/NetCarShow/status/1032139578659033088

Новый автомобиль немецкой компании будет полностью электрическим кроссовером, оборудованным набором функций беспилотного вождения третьего уровня. Длина автомобиля составит 4063 мм, он получит 17-дюумовые колёсные диски. Электродвигатель машины будет питаться от литий-ионной батареи, запас энергии которой составит 50 кВт*ч. Автомобиль будет оборудован индуктивным зарядным устройством.

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Напомним, в июле 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что компании Opel и Vauxhall желая показать свою новую дизайн-концепцию, продемонстрировали рендерные изображения передних частей будущих автомобилей. Концепция получила название Vizor.

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