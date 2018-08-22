Лёгкий авианосец сможет нести такие же самолёты, как и тяжёлый

Москва, , 11:49 — REGNUM Лёгкий авианосец, аванпроект которого разработал Крыловский научный центр и представил на стенде центра в рамках форума «Армия-2018», сможет разместить на своей палубе такое же количество типов самолётов, что и тяжёлый. Об этом 22 августа в ходе форума «Армия-2018» сообщил руководитель центра Владимир Никитин.

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«Этот авианосец отличается тем, что у него качественный состав авиакрыла такой же, как на тяжелом авианосце. Это — тяжелые истребители типа Су-33, легкие истребители МиГ-29К, многоцелевые и спасательные вертолёты, четыре самолёта радиолокационного дозора, всего 46 летательных аппаратов», — цитирует ТАСС слова Никитина.

При этом новый проект будет стоить, по предварительным оценкам, почти в два раза дешевле предыдущего концепта тяжелого авианосца «Шторм». Руководитель центра уточнил, что авианосец предполагается оснастить газотурбинной главной энергетической установкой из четырёх турбин М-90ФР при общей расчётной мощности 81 тыс. киловатт.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года Крыловский государственный научный центр в Санкт-Петербурге завершил разработку проекта нового авианосца для нужд военно-морского флота РФ. Его макет был показан ещё в 2015 году на форуме «Армия-2015». По предварительным расчётам, длина нового корабля составит 330 метров, ширина — 40 метров. Корабль сможет нести до 90 самолётов и вертолётов, а также принимать самолёты дальнего радиолокационного дозора. Водоизмещение авианосца составит порядка 100 тыс. тонн. Силовая установка — ядерная, предположительно два реактора РИТМ-2000. Кроме того, авианосец получит ледовый класс для работы за полярным кругом.

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