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Компания Renault раскрыла название нового кроссовера

Техника

29 августа на Московском международном автосалоне 2018 состоится презентация шоукара

Компания Renault раскрыла название нового кроссовера
Alain PAPIN
Логотип Renault

Москва, 22 августа 2018, 11:29 — REGNUM  Название нового кроссовера, продажи которого начнутся в России уже в 2019 году, рассекретили представители компании Renault. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«Совершенно новый кроссовер С-сегмента будет называться Renault ARKANA», — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании добавили, что уже 29 августа на Московском международном автосалоне 2018 состоится презентация шоукара новой модели.

Напомним, рейтинг самых популярных в России автомобильных брендов, машины которых оборудованы механической коробкой передач, ранее опубликовало ИА REGNUM.

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