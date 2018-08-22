Компания Renault раскрыла название нового кроссовера

Москва, , 11:29 — REGNUM Название нового кроссовера, продажи которого начнутся в России уже в 2019 году, рассекретили представители компании Renault. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«Совершенно новый кроссовер С-сегмента будет называться Renault ARKANA», — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании добавили, что уже 29 августа на Московском международном автосалоне 2018 состоится презентация шоукара новой модели.

Напомним, рейтинг самых популярных в России автомобильных брендов, машины которых оборудованы механической коробкой передач, ранее опубликовало ИА REGNUM.

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