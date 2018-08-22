Система удалённого минирования «Земледелие» поступит в войска в 2020 году

Кубинка, Московская область, , 10:35 — REGNUM Первую партию новейших инженерных систем дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» российские военные получат в 2020 году. Об этом сообщил директор кластера «Вооружение» госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов.

Он пояснил, что на сегодняшний день ИСДМ «Земледелие» проходит этап предварительных испытаний. Контракт на производство и поставку первой серийной партии систем будет заключен не ранее 2020 года.

Система удаленного минирования создана на базе автомобиля «КамАЗ». Она включает комплекс вооружений и автоматизированную метеостанцию, которая определяет погодные параметры на огневой позиции, рассказал Абрамов РИА Новости.

Залп осуществляется автоматически по расчетным точкам прицеливания. Аппаратура регистрирует район взрыва и передает данные вышестоящему звену управления и транспортно-заряжающей машине.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Абрамов также анонсировал поступление в опытно-войсковую эксплуатацию новейшего зенитно-ракетного комплекса малой дальности «Стрела-10МЛ», ранее известный как «Багульник». В дальнейшем ожидается принятие комплекса на вооружение и его серийное производство.

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