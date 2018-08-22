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Новый беспилотный комплекс ZALA представлен на «Армии-2018»

Техника

Аппарат проходит заводские испытания

Кубинка, Московская область, 22 августа 2018, 10:15 — REGNUM  Входящая в концерн «Калашников» компания Zala Aero представила новый беспилотный комплекс ZALA 421−16E5V2 в рамках форума «Армия-2018» в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Отмечается, что такая модель летательного аппарата показана впервые. Беспилотный комплекс в настоящее время проходит заводские испытания.

Беспилотник ZALA 421−16E5V2 массой 30 кг способен находиться в воздухе до 14 часов, например, преодолеть расстояние более 1200 км между Ижевском и Москвой. Аппарат впервые оснащен технологией воздушного лазерного сканирования, что позволяет найти замаскированные объекты и получить данные о них.

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Международный военно-технический форум «Армия-2018»
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