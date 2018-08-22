Фото салона новой Lada Granta: автолюбители обвинили АвтоВАЗ в плагиате

Москва, , 10:06 — REGNUM В сеть выложили фотографии салона новой версии автомобиля Lada Granta, премьера которого пройдёт на предстоящем Московском автосалоне. Снимки интерьера модели были опубликованы 21 августа на Twitter-странице портала «Владтайм».

https://twitter.com/VladTime/status/1032130678815633408

В компании отмечают, что интерьер обновлённой модели выполнен в соответствии с общей корпоративной дизайн-концепцией. Стоит отметить: по мнению некоторых автолюбителей, разместивших комментарии в сети, АвтоВАЗ решил не разрабатывать самостоятельно новый дизайн салона, а позаимствовал его у машин марки Datsun, которые, так же как и автомобили Granta, производятся на заводе АвтоВАЗа в Тольятти.

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Напомним, Московский автосалон 2018 пройдёт в период с 29 августа по 9 сентября 2018 года. 14 августа 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что АвтоВАЗ начал производить автомобили нового семейства Lada Granta.

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