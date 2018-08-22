Новейший ЗРК «Стрела-10МЛ» готов к войсковым испытаниям

Кубинка, Московская область, , 10:01 — REGNUM В ближайшее время в опытно-войсковую эксплуатацию поступит новейший зенитно-ракетный комплекс малой дальности «Стрела-10МЛ». Об этом 22 августа сообщил директор кластера «Вооружение» госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов.

Он отметил, что вопрос о передаче комплекса военным решается с Минобороны. Речь идет об испытаниях в условиях, приближенных к реальным. В дальнейшем ожидается принятие комплекса на вооружение и его серийное производство.

«Название «Багульник» было рабочим названием проекта. Сегодня ЗРК получил утвержденное название «Стрела-10МЛ», — рассказал Абрамов РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, российские специалисты создали специальное маскирующее покрытие, способное менять цвет и имитировать окружающую среду. Его прототип корпорация «Ростех» представит на форуме «Армия — 2018» в Подмосковье.

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