Фото: «Калашников» показал на выставке «Армия-2018» гражданский электрокар

Кубинка, Московская область, , 09:39 — REGNUM Концерн «Калашников» показал на выставке «Армия-2018» гражданский электрокар UV-4, запас хода которого составляет 150 км. Фотографии машины были опубликованы 22 августа на Twitter — странице проекта «Сделано у нас».

https://twitter.com/sdelanounas_ru/status/1032138815077531648

В конструкции электромобиля использована несущая стальная рама, покрытая пластиковыми панелями. Мощность его мотора равна 68 л. с. (50 кВт), двигатель позволяет машине разгоняться до 80 км/ч. К сожалению, стоимость электрокара компания пока что не называет.

Читайте также: ГАЗ показал на выставке экспериментальные модели внедорожников

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что концерн «Калашников» представил на выставке «Армия-2018» военный электромотоцикл SM-1, а также гибридный багги, который был специально разработан для министерства обороны РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: «Калашников» представил электромотоцикл для военных