Skoda опубликовала фотографию своего миллионного кроссовера

Квасины, Чехия, , 09:11 — REGNUM Автопроизводитель Skoda отметил выпуск миллионного кроссовера, юбилейная машина сошла с конвейера завода компании, расположенного в Квасинах (Чехия). Об этом 21 августа сообщила пресс-служба компании.

https://twitter.com/SkodaNEWS/status/1031845542287036416

Миллионным автомобилем класса SUV стал Karoq изумрудно-зелёного цвета, оборудованный четырёхцилиндровым двигателем мощностью 150 л. с. и роботизированной семискоростной коробкой передач с двойным сцеплением. Машина выполнена в варианте Ambition.

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Напомним, свой первый кроссовер чешский автопроизводитель выпустил в 2009 году, это была модель Yeti. В июле 2018 года с конвейеров заводов Skоda сошло 684,5 тыс. этих автомобилей. Впоследствии компания выпустила модели Kodiaq, Karoq и Kamiq.

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