Китайские ученые создали крупнейшее в мире асферическое SiC зеркало

Пекин, , 09:11 — REGNUM Спустя 15 лет исследований и девять лет разработок ученые из Чанчуньского института оптики, точной механики и физики при Китайской академии наук разработали крупнейшее в мире асферические карбидно-кремниевое (SiC) оптическое зеркало диаметром 4,03 метров, сообщает издание Chinanews.com.

Китай владеет всеми интеллектуальными правами на базовое производственное оборудование технологии производства зеркала. Оно может быть широко использовано для производства астрономических телескопов и космических кораблей. Отмечается, что США и Европа в течение длительного времени обладали монополией на производство такого рода зеркал, однако сейчас Китай создал свою независимую технологию производства.

Отмечается, что асферические отражатели будут использоваться на ключевых инженерных проектах Китая, включая многофункциональные оптические сооружения для Китайской космической станции, а также международных программах «Нового шелкового пути».