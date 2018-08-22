На форуме «Армия-2018» рассказали, когда пойдёт в серию новый «Панцирь»

Кубинка, Московская область, , 08:56 — REGNUM Серийный выпуск новейших российских зенитных комплексов «Панцирь-СМ» будет запущен в 2019 году. Об этом сообщили представители компании «Высокоточные комплексы» в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2018».

В пресс-службе компании разработчика уточнили, что, говоря о начале серийного производства указанных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) следует иметь в виду конец 2019 года. Также представители «Высокоточных комплексов» отметили, что на сегодняшний день изготовлены и проходят испытания первые опытные образцы нового комплекса.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что российские конструкторы в настоящее время занимаются разработкой новейших систем противолодочного оружия.

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