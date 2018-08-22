Среда, 22 Августа 2018 года
08:32:10 МСК

Уралвагонзавод готов создать новый тяжёлый танк на платформе «Армата»

Техника

Технические возможности для этого есть

Нижний Тагил, Свердловская область, 22 августа 2018, 08:13 — REGNUM  Новый тяжёлый танк со 152-миллиметровой пушкой может быть создан на платформе «Армата» предприятием «Уралвагонзавод». Об этом сообщает пресс-служба машиностроительной корпорации.

Технические возможности для создания на платформе «Армата» танка с пушкой повышенной дульной энергии есть, пояснили специалисты. Решение о работе над новым танком должен принять заказчик — российское Министерство обороны.

На сегодняшний день российские военные испытывают танки Т-14 «Армата» с орудиями калибра 125 мм. Ожидается, что танк «Армата» будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» в Подмосковье.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках форума «Армия-2018» Уралвагонзавод представит самую совершенную модификацию танка Т-72, названную «боевым болидом». Модернизированная машина с индексом Б3М впервые была показана 9 мая на Параде Победы, позже она находилась в одном ряду с другими машинами на статической площадке «Танкового биатлона».

Читайте также:

Боевой болид Уралвагонзавода доставили на форум «Армия-2018»

Уралвагонзавод показал новую машину БРЭМ в действии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить