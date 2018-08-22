Уралвагонзавод готов создать новый тяжёлый танк на платформе «Армата»

Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:13 — REGNUM Новый тяжёлый танк со 152-миллиметровой пушкой может быть создан на платформе «Армата» предприятием «Уралвагонзавод». Об этом сообщает пресс-служба машиностроительной корпорации.

Технические возможности для создания на платформе «Армата» танка с пушкой повышенной дульной энергии есть, пояснили специалисты. Решение о работе над новым танком должен принять заказчик — российское Министерство обороны.

На сегодняшний день российские военные испытывают танки Т-14 «Армата» с орудиями калибра 125 мм. Ожидается, что танк «Армата» будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» в Подмосковье.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках форума «Армия-2018» Уралвагонзавод представит самую совершенную модификацию танка Т-72, названную «боевым болидом». Модернизированная машина с индексом Б3М впервые была показана 9 мая на Параде Победы, позже она находилась в одном ряду с другими машинами на статической площадке «Танкового биатлона».

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