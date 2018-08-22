Фотошпионы выложили в сеть фото интерьера Chery TIggo 5x

Пекин, , 07:56 — REGNUM Несмотря на то, что премьера кроссовера Chery Tiggo 5x еще впереди, благодаря автопапарацци в сети уже появились фотографии его салона. Снимки 21 августа опубликовал портал Chinamobil.

Эксперты отметили, что внутри перелицованная модель стала похожа на другой автомобиль компании класса SUV — Tiggo 8, а также на модель Exeed TX. Кроме того, сообщается, что новый Tiggo 5x получит только один мотор, мощность которого равна 116 л. с. Двигатель мощностью 148 л. с. будет ему уже недоступен. На рынок модель будет поставляться только в переднеприводном варианте, покупателям предложат автомобили с вариатором или механической коробкой на пять передач.

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Напомним, ИА REGNUM 19 июня 2018 года сообщило о том, что новая версия кроссовера Chery Tiggo 5X получит внешность модели Tiggo 8. Сообщалось также, что в России будут продаваться версии автомобиля, оборудованные двигателем мощностью 122 л. с.

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