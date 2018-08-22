В КНР построен первый в мире подводный тоннель ультравысоковольтных линий

Пекин, , 07:31 — REGNUM Китайские инженеры завершили строительство первого в мире специализированного тоннеля для ультравысоковольтных линий электропередач через реку Янцзы в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает 22 августа агентство Синьхуа.

Тоннель является ключевой секцией ультра-высоковольтной линии электропередач мощностью 1 тыс. киловольт, связывающей Хуайнань, Нанкин и Шанхай. Его целью является сократить нехватку электроэнергии в регионе Дельты Янцзы. Длина сооружения составляет 5468,5 метра, а диаметр — 12,07 метра. Он пересекает реку Янцзы от Наньтуна на севере до Сучжоу на юге. Самая глубокая отметка залегания тоннеля — 74,83 метра ниже уровня воды в реке.

Отметим, что для строительства тоннеля была использованная специальная 140-метровая буровая машина, которая начала работы 28 июня текущего года. Она была специально приспособлена для того, чтобы выдерживать высокое давление и сложные геологические условия.