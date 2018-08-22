ГАЗ показал на выставке экспериментальные модели внедорожников

Кубинка, Московская область, , 07:30 — REGNUM Российский автопроизводитель ГАЗ представил на выставке «Неделя национальной безопасности» экспериментальные версии внедорожных авто, в основу которых легла модель «Соболь 4×4». О машинах 21 августа рассказал портал Autonews.

Экспериментальные авто получили кабину «ГАЗель Next», однако некоторые её элементы являются уникальными, в частности, к ним относятся капот, передний бампер, а также фары. Машины оборудованы системой подключаемого полного привода, раздаточной коробкой, имеют функцию блокировки дифференциалов. Колесная база моделей увеличилась с 2760 мм до 3185 мм. «ГАЗ» показал два варианта автомобилей — в кузовах пикап и минивэн.

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Напомним, форум «Неделя национальной безопасности» начал свою работу 21 августа 2018 года, она будет продолжаться до 26 августа. Проходит выставка в конгрессно-выставочном центре «Патриот», расположенном в г. Кубинка (Московская область).

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