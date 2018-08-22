На форуме «Армия-2018» показали новейшее противолодочное оружие России

Кубинка, Московская область, , 07:24 — REGNUM Российские конструкторы в настоящее время занимаются разработкой новейших систем противолодочного оружия, заявил гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин. Об этом сообщает 22 августа телеканал «Звезда».

Отмечается, что одну из ключевых позиций на стенде российского концерна на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» занимает противолодочная корректируемая авиационная бомба «Загон-2Э», которая по предельному расстоянию обнаружения цели (450 м) и по эффективности её поражения превосходит ранее созданную бомбу «Загон-1» примерно в три раза.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа на форуме «Армия-2018» холдинг «Российские космические системы» впервые представил широкой общественности технологии перспективной спутниковой системы связи.

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