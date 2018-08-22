На Kickstarter появился «Уткоград» с беспилотными автомобилями

Вашингтон, , 03:21 — REGNUM На платформе Kickstarter появился проект Duckietown («Уткоград») — макет города с резиновыми уточками и беспилотными автомобилями, ранее использовавшийся исследовательскими институтами для изучения систем управления беспилотниками.

Отмечается, что впервые проект «Уткоград» как исследовательскую платформу использовал Массачуссетским технологическим институтом в 2016 году, а позднее его использовали около 700 студентов из десяти разных стран.

«С Duckietown вы научитесь создавать беспилотные автомобили и помогать уточкам по всему городу», — говорится в анонсе на Kickstarter.

В процессе работы с проектом, студенты обучаются создавать программы для беспилотного управления автомобилями «Уткограда», совершенствовать их и добавлять новый функционал.

Авторы проекта уверены, что широкое распространение их детища поможет большому числу студентов по всему миру обучаться созданию алгоритмов для беспилотных транспортных средств.