Иран показал свой первый истребитель

Тегеран, , 18:37 — REGNUM Иран представил первый истребитель собственного производства. Боевая машина носит название «Корсар». На самолете установлена усовершенствованная система управления огнем. Иранские разработчики называют эту машину самолетом четвертого поколения.

Внешне «Корсар» очень похож на американский легкий многоцелевой истребитель 70-х годов прошлого века F-5. По ряду источников, всего в Иран в свое время было поставлено 330 самолетов F-5 различных модификаций.

На презентации «Корсара» присутствовал президент Ирана Хасан Рухани. В своей речи он заявил, что Иран собирается наладить производство высокоэффективных систем оружия при их низкой себестоимости. Он также сказал, что Иран выступает за сотрудничество с соседними странами. В сфере оборонной промышленности желательно наладить тесную кооперацию с Турцией и Пакистаном. Это могли бы быть совместные производства.

В своей речи Рухани уделил внимание и США, отметив, что цена за атаку на Иран будет для США слишком высокой, и Соединенные Штаты знают об этом.