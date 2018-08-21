Названы десять самых популярных в мире автомобилей

Рим, , 16:11 — REGNUM Составлен очередной топ-10 самых популярных автомобилей в мире, над составлением рейтинга работали аналитики итальянской компании focus2move. Он был опубликован 21 августа на сайте агентства «Автостат».

Рейтинг составлялся на основе мировых продаж в период с января по июнь 2018 года. Звание самого популярного автомобиля в мире вновь досталось Toyota Corolla, за обозначенный период эту модель решили приобрести более 610 тыс. покупателей. В топ-5 также попали машины Ford серии F (536,5 тыс. ед.), Volkswagen Golf (441,9 тыс. ед.), Honda Civic (424,7 тыс. ед), Toyota RAV4 (408,7 тыс. ед.).

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В первую десятку также вошли следующие автомобили: Volkswagen Tiguan (405,1 тыс. ед.), Volkswagen Polo (375,8 тыс. ед.), Honda CR-V (337,8 тыс. ед.), Toyota Camry (337,1 тыс. ед.), Chevrolet Silverado (323,7 тыс. ед.).

Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых популярных в России автомобилей отечественного производства. В топ-5 вошли следующие модели LADA: Vesta, Granta, Largus, XRAY и 4×4.

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