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Это будущее: в России начали разрабатывать самолёт с вертикальным взлётом

Техника

Сроки создания нового самолёта определяются технологическим циклом — семь-десять лет

Это будущее: в России начали разрабатывать самолёт с вертикальным взлётом
Американский самолет с вертикальным взлетом Hawker Harrier VTOL

Москва, 21 августа 2018, 14:58 — REGNUM  В России специалисты уже приступили к разработке нового самолёта с вертикальным взлетом и посадкой. Созданием концептуальной модели, прототипов занимается Минобороны РФ по поручению верховного главнокомандующего. Об этом на открытии военно-технического форума «Армия-2018» сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

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"Безусловно, это будущее. Для всех типов авианесущих кораблей необходим будет новый парк летательных аппаратов», — сказал Борисов, добавив, что проект включён в госпрограмму вооружений.

На создание летательного аппарата и выхода его в серию может уйти около десяти лет.

Напомним, IV Международный военно-технический форум «Армия — 2018» будет проходить в подмосковном парке «Патриот» с 21 по 26 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года в России был разработан проект электросамолёта с вертикальным взлётом и посадкой. Новая разработка компании Napoleon Aero представляет собой четырёхместную машину, которая будет обладать полезной нагрузкой 400 кг и максимальным взлётным весом около 1,5 т. Проект получил название VTOL.

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Международный военно-технический форум «Армия-2018»
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