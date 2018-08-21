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Видео: Ford представил на выставке в Германии пикап Ranger Raptor для ЕС

Техника

Глава Ford Performance в ЕС рассказал поклонникам модели о возможностях нового авто

Кёльн, Германия, 21 августа 2018, 14:47 — REGNUM  Компания Ford представила в Германии внедорожник Ranger Raptor, который является самой мощной версией популярного в регионе пикапа. Презентация состоялась на выставке Gamescom, которая прошла в Кёльне. Рекламное видео модели было опубликовано 21 августа на YouTube-канале Ford Europe.

Глава офиса компании Ford Performance в ЕС Лео Рекс посоветовал поклонникам модели забыть всё, что они знают о пикапах, поскольку новый Ranger Raptor — это нечто совершенно иное, автомобиль предназначен для того, чтобы им управляли лучшие из лучших в самых суровых дорожных условиях.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Ranger Raptor 2019 компания Ford представила в феврале 2018 года. Автомобиль получил 201-сильный двигатель, а его дорожный просвет был увеличен до 283 мм.

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