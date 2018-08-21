Видео: Ford представил на выставке в Германии пикап Ranger Raptor для ЕС

Кёльн, Германия, , 14:47 — REGNUM Компания Ford представила в Германии внедорожник Ranger Raptor, который является самой мощной версией популярного в регионе пикапа. Презентация состоялась на выставке Gamescom, которая прошла в Кёльне. Рекламное видео модели было опубликовано 21 августа на YouTube-канале Ford Europe.

Глава офиса компании Ford Performance в ЕС Лео Рекс посоветовал поклонникам модели забыть всё, что они знают о пикапах, поскольку новый Ranger Raptor — это нечто совершенно иное, автомобиль предназначен для того, чтобы им управляли лучшие из лучших в самых суровых дорожных условиях.

Читайте также: Isuzu представила в Австралии внедорожные концепт-кары D-Max и MU-X

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Ranger Raptor 2019 компания Ford представила в феврале 2018 года. Автомобиль получил 201-сильный двигатель, а его дорожный просвет был увеличен до 283 мм.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Porsche вывела на раллийную трассу Cayman GT4 Clubsport