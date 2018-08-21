Компания Porsche вывела на раллийную трассу Cayman GT4 Clubsport

Трир, Германия, , 14:20 — REGNUM Спортивный концепт-кар Porsche Cayman GT4 Clubsport Rally преодолел один из этапов WRC — ADAC Rallye Deutschland. За рулём автомобиля находился гонщик Ромен Дюма. Об этом 20 августа сообщил портал Motor1.

https://twitter.com/therealautoblog/status/1031623653538988032

Стоит отметить, что Porsche до сих пор не раскрыла информацию о том, чем же спортивный Cayman отличается от стандартной версии. Однако новые фото с ADAC Rallye Deutschland показывают, что это настоящая раллийная модификация машины, в которой могут находиться водитель и штурман. Естественно, что автопроизводитель лишил салон модели всей роскоши, оставив лишь самое необходимое. Эксперты задаются вопросом — будет ли Porsche выпускать серийную версию этого авто.

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Напомним, Porsche Cayman — это спортивное купе, которое производитель из Штутгарта выпускает с 2005 года. Автомобиль имеет среднемоторную заднеприводную компоновку. Существует несколько модификаций Cayman, с разными вариантами двигателей. Четвёртое поколение модели компания выпускает с 2016 года.

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