В Кубинке началось показательное выступление авиации

Кубинка, Московская область, , 13:55 — REGNUM Показательное выступление авиационных пилотажных групп проходит на подмосковном аэродроме «Кубинка» в рамках военно-технического форума «Армия-2018». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Выступления начались с пролета двух перспективных многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 проекта «ПАК ФА». Затем своё мастерство показала группа высшего пилотажа «Стрижи».

Также в программе выступлений — одиночный пилотаж вертолета Ка-52 «Аллигатор», полет группы «Русские витязи» и демонстрация маневренных возможностей учебно-боевой машины Як-130 и учебно-тренировочного самолета Як-152.

На 22 августа также запланированы одиночные маневры на ударном вертолете Ми-28Н «Ночной охотник» и выступление авиационной группы высшего пилотажа «Беркуты».

Как сообщало ИА REGNUM, IV Международный военно-технический форум «Армия-2018» открылся 21 августа в Московской области. Он будет проходить до 26 августа на нескольких площадках: в центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино».

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