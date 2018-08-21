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Фотошпионы вновь поймали новый BMW M140i на трассе Нюрбургринг

Техника

Автомобиль внешне ничем не отличается от тех, что выезжали на тесты ранее

Нюрбург, Германия, 21 августа 2018, 13:47 — REGNUM  Автопапарацци вновь поймали на трассе Нюрбургринг новый BMW M140i. Фотографии с автомобилем, одетым в камуфляж 20 августа опубликовал портал Motor1.

https://twitter.com/AutoRepairTechs/status/1031695668912447488

Издание отмечает — похоже, что до премьеры серийной версии модели осталось недолго. В качестве аргументов в пользу этого довода оно приводит следующие: новые шпионские фото не показывают ничего нового, да и камуфляж на автомобилях практически идентичен. Не стали исключением и новые снимки, судя по всему, на них запечатлена всё та же машина.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, следующее поколение первой серии BMW получит передний привод вместо заднего. Ожидается, что автомобиль получит 2-литровый турбированный мотор, мощность которого будет равна 320−340 л. с.

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