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В России создана технология двухлучевой лазерной сварки

Техника

Способ может быть применён при работе с алюминием и конструкционными сталями

В России создана технология двухлучевой лазерной сварки
Krorc
Лазерная сварка

Москва, 21 августа 2018, 13:07 — REGNUM  Российские учёные из федерального ядерного центра — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) создали новую технологию двухлучевой лазерной сварки. Об этом сообщает 21 августа пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Отмечается, что способ, при котором используется два лазера — импульсный и непрерывный — может быть применён при работе с алюминием и конструкционными сталями, в том числе трудносвариваемыми.

«Изобретение может найти применение в различных отраслях машиностроения для сварки изделий из конструкционных сталей и алюминиевых сплавов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в госкорпорации Ростех заявили, что российские инженеры разработали электродвигатели, с помощь которых можно будет создать экзоскелеты для экипировки «солдат будущего». Согласно опубликованным данным, существующие на сегодняшний день электромоторы уже позволяют создавать работоспособные образцы экзоскелетов.

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